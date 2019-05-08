Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ

Співак Святослав Вакарчук, якого був готовий підтримати Зеленський на виборах Президента, буде брати участь у парламентських виборах і незабаром представить свою команду, повідомляють "Факти ICTV" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, 16 травня співак повинен оголосити про те, що йде в політику і представити свою команду. Місце і час зустрічі поки невідомі.

Прес-служба гурту "Океан Ельзи" цю інформацію поки не спростовує, але й не підтверджує.

Вакарчуку пророкували успіх на президентських виборах. Соціологи вносили його в рейтинги, а суспільство очікувало від нього чіткої відповіді, однак артист вирішив не брати участь у виборах Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук закликав не звертати уваги на виборчий цирк і голосувати за зміст.

Тим часом на День Києва Вакарчук хоче влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

Також ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.