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08 травня 2019, середа, 14:14 20
Життя 2019-05-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
На День перемоги в Києві буде прохолодно і дощитиме

На День перемоги в Києві буде прохолодно і дощитиме

Дощ
Дощ

9 травня в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... + 7 градусів, удень + 14 ... + 16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, заморозки на поверхні грунту 0 ... -3 градуси, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 1 ... + 6 градусів, удень + 13 ... + 18 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі +1 ... + 6 градусів, удень + 10 ... + 15 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +1 ... + 3 градуси, вдень + 14 ... + 16 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +1 ... + 3 градуси, вдень + 15 ... + 17 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +1 ... + 3 градуси, вдень + 14 ... + 16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 2 ... + 10 градусів, удень + 13 ... + 20 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, місцями гроза, лише у Вінницькій області без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 3 ... + 10 градусів, удень + 14 ... + 20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 16 градусів, удень + 17 ... + 23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 4 ... + 10 градусів, удень + 14 ... + 19 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... + 10 градусів, удень + 14 ... + 19 градусів.

В Ялті вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ. Температура вночі + 7 ... + 9 градусів, удень + 15 ... + 17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

Грози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає.

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