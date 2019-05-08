Кабмін ініціював персональні санкції проти росіян за видачу українцям паспортів

Кабінет Міністрів ініціює персональні санкції проти громадян Росії, причетних до організації незаконної видачі паспортів українцям на окупованих територіях.

Про це журналістам повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передають Українські Новини.

"Ми знаємо зараз перелік осіб, які залучені до незаконної видачі російських паспортів українським громадянам і фактично до примусу щодо отримання таких паспортів. Ми готуємо перелік таких чиновників РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з нашими міжнародними партнерами", - сказав він.

Крім того, зі слів мімністра, експерти зараз готують зміни до закону про громадянство в зв'язку з видачею українцям паспортів РФ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

У той же час Путін заявив, жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.