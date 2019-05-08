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08 травня 2019, середа, 13:57 21
Політика 2019-05-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін ініціював персональні санкції проти росіян за видачу українцям паспортів

Кабмін ініціював персональні санкції проти росіян за видачу українцям паспортів

Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Кабінет Міністрів ініціює персональні санкції проти громадян Росії, причетних до організації незаконної видачі паспортів українцям на окупованих територіях.

Про це журналістам повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передають Українські Новини.

"Ми знаємо зараз перелік осіб, які залучені до незаконної видачі російських паспортів українським громадянам і фактично до примусу щодо отримання таких паспортів. Ми готуємо перелік таких чиновників РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з нашими міжнародними партнерами", - сказав він.

Крім того, зі слів мімністра, експерти зараз готують зміни до закону про громадянство в зв'язку з видачею українцям паспортів РФ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

У той же час Путін заявив, жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.

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