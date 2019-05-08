Депутата Урбанського поранили з травмата в Одеській області, поліція почала розслідування

Поліція розслідує поранення депутата Верховної Ради Олексія Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка") з травматичної зброї в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Одеської області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, під час конфлікту з директором готелю один із депутатів отримав вогнепальне поранення ноги.

За даними ЗМІ, потерпілим є депутат Урбанський.

Під час огляду місця події слідчо-оперативною групою Овідіопольського відділу поліції було вилучено кілька гільз від пристрою травматичної дії.

Підозрюваного затримано, його дії кваліфікуються за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Крім того, під час обшуку в підозрюваного було вилучено ще кілька одиниць незареєстрованої зброї.

За цим фактом правоохоронці мають намір відкрити справу за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.

6 травня прокуратура повідомила про підозру Регеше, який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца.