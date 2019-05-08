підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 13:00 11
Політика 2019-05-08T13:02:57+03:00
Українські Новини
В. о. командувача Нацгвардії Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів

В. о. командувача Нацгвардії Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів

Микола Балан. Фото: Нацгвардія
Микола Балан. Фото: Нацгвардія

Виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії Микола Балан задекларував 859 тис. гривень доходів, а також 8 тис. доларів і 150 тис. гривень готівкових коштів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

818 тис. гривень становила зарплата Балана на основному місці роботи - в Головному управлінні Нацгвардії, 5 тис. гривень - одноразова грошова допомога учасникам АТО, 36 тис. гривень - подарунок у негрошовій формі, 1,5 тис. гривень - "бонус плюс" від Приватбанку.

Його дружина Ірина задекларувала 266,8 тис. гривень зарплати на основному місці роботи.

З 2014 року новопризначений в.о. командувача Нацгвардії користується службовою квартирою в Софіївській Борщагівці Київської області площею 88,8 кв. м.

Його дружина з 2013 року володіє квартирою площею 53 кв. м в окупованому Росією Криму (Ялта).

Балан з 2013 року володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 120 2008 року випуску вартістю 120 тис. гривень, його дружина з 2017 року - автомобілем Hyundai Accent 2012 випуску за 250 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Федорова.

Крім цього Порошенко призначив новим командувачем ООС Сирського.

Більше новин про: електронні декларації Нацгвардія Микола Балан

Архів
Новини
Депутата Урбанського поранили з травмата в Одеській області, поліція почала розслідування 13:25
Суд може повернути в прокуратуру справу про перестрілку поліцейських у Княжичах, - джерело 13:13
Справа Гандзюк: до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб 13:07
Населення продовжує скуповувати валюту 13:01
В. о. командувача Нацгвардії Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів 13:00
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok