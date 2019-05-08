В. о. командувача Нацгвардії Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів

Виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії Микола Балан задекларував 859 тис. гривень доходів, а також 8 тис. доларів і 150 тис. гривень готівкових коштів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

818 тис. гривень становила зарплата Балана на основному місці роботи - в Головному управлінні Нацгвардії, 5 тис. гривень - одноразова грошова допомога учасникам АТО, 36 тис. гривень - подарунок у негрошовій формі, 1,5 тис. гривень - "бонус плюс" від Приватбанку.

Його дружина Ірина задекларувала 266,8 тис. гривень зарплати на основному місці роботи.

З 2014 року новопризначений в.о. командувача Нацгвардії користується службовою квартирою в Софіївській Борщагівці Київської області площею 88,8 кв. м.

Його дружина з 2013 року володіє квартирою площею 53 кв. м в окупованому Росією Криму (Ялта).

Балан з 2013 року володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 120 2008 року випуску вартістю 120 тис. гривень, його дружина з 2017 року - автомобілем Hyundai Accent 2012 випуску за 250 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Федорова.

Крім цього Порошенко призначив новим командувачем ООС Сирського.