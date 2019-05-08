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08 травня 2019, середа, 10:47 11
Економіка 2019-05-08T13:32:18+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок

Гривня зміцнилася майже на 10 копійок

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 8,66 коп. до 29,3103 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,74 коп. до 29,8218 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2459 26,5626 29,3103 29,8218 3,63 4,20
Максимальний 26,3700 27,0000 29,4900 30,4000 3,93 5,00
Мінімальний 26,0000 26,4500 29,0000 29,6500 2,50 4,01

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.

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