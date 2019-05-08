Гривня зміцнилася майже на 10 копійок

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH\/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 8,66 коп. до 29,3103 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 9,74 коп. до 29,8218 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2459\r\n26,5626\r\n29,3103\r\n29,8218\r\n3,63\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3700\r\n27,0000\r\n29,4900\r\n30,4000\r\n3,93\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4500\r\n29,0000\r\n29,6500\r\n2,50\r\n4,01\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.