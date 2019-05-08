Сьогодні Кабмін затвердить концепцію розвитку "Борисполя" на наступні 25 років

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір затвердити концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспольˮ, який напередодні "замінували", на період до 2045 року.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передають Українські Новини.

Крім того, планується затвердити порядок надання позики ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ, та затвердити проведення фізкультурно-спортивних заходів серед чиновників.

Після цього уряд розгляне порядок проведення перевірки сертифікатів і підтверджень при ввезенні та/або вивезенні насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором при здійсненні фітосанітарного контролю.

Також у порядку денному засідання - проект розпорядження про підписання угоди з урядом Домініки про скасування візових вимог.

Окремо будуть розглянуті кадрові питання та питання з обмеженим доступом.

Засідання під головуванням Гройсмана заплановано на 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів аеропорту.

Нещодавно Кабміну прем'єра Володимира Гройсмана виповнилося три роки.