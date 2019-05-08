підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 09:22 12
Кабмін 2019-05-08T10:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін затвердить концепцію розвитку "Борисполя" на наступні 25 років

Сьогодні Кабмін затвердить концепцію розвитку "Борисполя" на наступні 25 років

Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Фото: biz.liga.net

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір затвердити концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспольˮ, який напередодні "замінували", на період до 2045 року.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передають Українські Новини.

Крім того, планується затвердити порядок надання позики ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ, та затвердити проведення фізкультурно-спортивних заходів серед чиновників.

Після цього уряд розгляне порядок проведення перевірки сертифікатів і підтверджень при ввезенні та/або вивезенні насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором при здійсненні фітосанітарного контролю.

Також у порядку денному засідання - проект розпорядження про підписання угоди з урядом Домініки про скасування візових вимог.

Окремо будуть розглянуті кадрові питання та питання з обмеженим доступом.

Засідання під головуванням Гройсмана заплановано на 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів аеропорту.

Нещодавно Кабміну прем'єра Володимира Гройсмана виповнилося три роки.

Більше новин про: Кабмін аеропорт "Бориспіль" Порядок денний Засідання Кабміну

Архів
Новини
ДТЕК придбав тільки електричні мережі в Київській та Одеській областях, отже монополізації ринку немає, - глава АМКУ Терентьєв 10:29
Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну 10:19
Фонд Новинського підтримав сім'ї постраждалих в одеській трагедії 2 травня, - ЗМІ 09:36
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення 09:26
Сьогодні Кабмін затвердить концепцію розвитку "Борисполя" на наступні 25 років 09:22
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok