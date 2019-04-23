Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск"

Правоохранители проводят обследование территории аэропорта "Киев" им. Сикорского из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом "Украинской правде" сообщил 23 апреля представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей", - сказал Тракало.

По словам спикера Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.

Тракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".

"Там не обнаружили опасных предметов", - отметил он.

Кроме того, чотрудники Национальной полиции во вторник начали расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск" в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о нахождении взрывчатки в здании аэропорта.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Работа аэропорта восстановлена.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

В Нацполиции отметили, что за прошлую неделю в Днипре поступило 29 сообщений о ложном минировании.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве неизвестные сообщили о минировании гостиницы "Украина".

11 апреля, перед пресс-конференцией Дениса Манжосова неизвестный сообщил о минировании Українських Новин.

10 апреля сотрудники полиции проверяли информацию о минировании здания Киевской городской государственной администрации.