Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск"

Правоохранители проводят обследование территории аэропорта "Киев" им. Сикорского из-за анонимного сообщения о минировании.\r\nОб этом "Украинской правде" сообщил 23 апреля представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.\r\n"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей", - сказал Тракало.\r\nПо словам спикера Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.\r\nТракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".\r\n"Там не обнаружили опасных предметов", - отметил он.\r\n\r\nКроме того, чотрудники Национальной полиции во вторник начали расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск" в Днипре.\r\nОб этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.\r\nСообщается, что неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о нахождении взрывчатки в здании аэропорта.\r\nНа место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота аэропорта восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nВ Нацполиции отметили, что за прошлую неделю в Днипре поступило 29 сообщений о ложном минировании.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве неизвестные сообщили о минировании гостиницы "Украина".\r\n11 апреля, перед пресс-конференцией Дениса Манжосова неизвестный сообщил о минировании Українських Новин.\r\n10 апреля сотрудники полиции проверяли информацию о минировании здания Киевской городской государственной администрации.