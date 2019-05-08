Бойовики 25 раз обстріляли позиції українських військових у зоні ООС

Бойовиків незаконних збройних формувань 25 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї... Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в середу вранці.

Бойовики НВФ застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 14 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке; тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем - поблизу міста Авдіївка; з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля села Водяне; з гранатометів різних систем - поблизу села Миколаївка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутово; з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу селища Невельское; з автоматичних гранатометів станкових - біля населеного пункту Старогнатовка; з ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Новоселівка Друга; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Лебединське; зі стрілецької зброї - біля села Богданівка" – відзначили в штабі ООС.

Також обстрілу піддалися наступні населені пункти: Новозванівка, Попасна, Катеринівка, Хутір Вільний, Південне, Станиця Луганська.

"З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":з гранатометів різних систем - поблизу міста Мар'їнка; з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у населеного пункту Павлопіль", – підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки троє бойовиків НВФ були знищені, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.

Тим часом Порошенко призначив командувачем ООС Сырского замість Наева.