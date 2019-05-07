Атошника, який поранив з вогнестріла журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради

Оболонський районний суд Києва відпустив на поруки 5 депутатів Верховної Ради колишнього учасника антитерористичної операції Володимира Регешу (позивний "Санта"), підозрюваного в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца в Києві.

Про це написав у Facebook депутат парламенту від "Народного фронту" Андрій Левус, передають Українські Новини.

Він повідомив, що суд відпустив Регеша з-під варти і передав йому на поруки.

Також серед поручителів заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв, депутат від НФ Сергій Висоцький, депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська і депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Антоніщак.

Прокуратура просила суд заарештувати Регеша.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 травня прокуратура повідомила про підозру Регешу, який поранив із вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца в Києві.

Інцидент стався близько 22:00 в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві.

Під час конфлікту екс-учасник АТО відкрив стрілянину з гвинтівки.

Одна з куль влучила у стопу журналіста.

Регешу було затримано, йому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.

Прес-служба телеканалу "Новое время" заявила, що конфлікт між Рунцом і Регешею стався через колишню дівчину останнього.

Нібито екс-учасник АТО винен був їй велику суму грошей, яку не хотів віддавати.

Рунець заступився за дівчину і отримав кулю в ногу.

Раніше, 4 травня, напали на черкаського журналіста Вадима Комарова.