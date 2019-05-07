Атошника, який поранив з вогнестріла журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради

Оболонський районний суд Києва відпустив на поруки 5 депутатів Верховної Ради колишнього учасника антитерористичної операції Володимира Регешу (позивний "Санта"), підозрюваного в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца в Києві.\r\nПро це написав у Facebook депутат парламенту від "Народного фронту" Андрій Левус, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що суд відпустив Регеша з-під варти і передав йому на поруки.\r\nТакож серед поручителів заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв, депутат від НФ Сергій Висоцький, депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська і депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Антоніщак.\r\nПрокуратура просила суд заарештувати Регеша.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 6 травня прокуратура повідомила про підозру Регешу, який поранив із вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Настоящее время" Володимира Рунца в Києві.\r\nІнцидент стався близько 22:00 в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві.\r\nПід час конфлікту екс-учасник АТО відкрив стрілянину з гвинтівки.\r\nОдна з куль влучила у стопу журналіста.\r\nРегешу було затримано, йому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.\r\nПрес-служба телеканалу "Новое время" заявила, що конфлікт між Рунцом і Регешею стався через колишню дівчину останнього.\r\nНібито екс-учасник АТО винен був їй велику суму грошей, яку не хотів віддавати.\r\nРунець заступився за дівчину і отримав кулю в ногу.\r\nРаніше, 4 травня, напали на черкаського журналіста Вадима Комарова.