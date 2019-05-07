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07 травня 2019, вівторок, 21:46 11
Життя 2019-05-08T00:15:04+03:00
Українські Новини
Дитина з'явилася в особливий час: як королівська родина вітає Маркл і принца Гаррі

Дитина з'явилася в особливий час: як королівська родина вітає Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: KensingtonRoyal/Twitter
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: KensingtonRoyal/Twitter

Герцог Кембриджський сказав, що радий бачити в клубі "несплячих батьків" свого брата, принца Гарі, у якого народився первісток напередодні в понеділок, повідомляє "Російська служба BBC".

Принц Вільям сказав, що він неймовірно щасливий за принца Гаррі і Меган, у яких о 05:26 по Лондону в понеділок народився син.

За словами принца Вільяма, він з нетерпінням чекає зустрічі з молодими батьками та знайомства з новонародженим племінником.

"Я бажаю йому (принцу Гаррі, - ред.) всього найкращого і сподіваюся, що вже в найближчі дні, коли вщухне галас, вони зможуть насолодитися товариством новонародженого і всіма радощами, які пов'язані з появою дитини", - сказав принц Вільям.

Герцогиня Кембриджська, у свою чергу, зауважила, що дитина принца Гаррі і Меган з'явився в особливий час.

"Це такий особливий час - у Луї і Шарлотти як раз в цей час дні народження. І це прекрасна пора року для народження дитини. Весна в повітрі", - сказала Кейт.

У старшого брата Гаррі принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт троє дітей - п'ятирічний принц Джордж, принцеса Шарлотта, якій виповнилося чотири, і принц Луї, який народився у квітні минулого року.

Батько принца Гаррі, принц Чарльз сказав, що дуже радий появі на світ онука.

Зараз принц Чарльз перебуває з офіційним візитом у Німеччині, де приймає вітання і подарунки на честь народження онука.

Прибувши до Берліна разом зі своєю дружиною герцогинею Корнуольською, принц Чарльз сказав: "Ми не могли не бути в захваті від цієї новини. І ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з новонародженим".

Новонароджений стане сьомим в черзі на престол. Для королеви Єлизавети II первісток герцогині Сассекської Меган і принца Гаррі - восьмий правнук.

Як повідомляли Українські Новини, ніагарський водоспад засвітився синім на честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл. Також королівський дитячий бюлетень помістили на церемоніальний мольберт.

Крім того, принц Гаррі розповів про пологи Маркл і про свого сина.

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