Дизпаливо почало дешевшати

У вівторок, 7 травня, порівняно з понеділком, 6 травня, середні роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 30,16 гривні\/літр, на дизельне паливо знизилися на 0,03% до 29,67 гривні\/літр.\r\nПро це сказано в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nСередні роздрібні ціни на бензин А-92 збереглися на 29,04 гривні\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 30,16 гривні\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на дизельне паливо понизилися на 0,03%, або на 1 копійку, до 29,67 гривні\/літр.\r\nРоздрібні ціни станом на 7 травня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nА-92\r\nА-95\r\nДП\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n28,85\r\n29,90\r\n29,42\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n29,14\r\n30,17\r\n29,67\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n29,05\r\n30,06\r\n29,81\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n30,11\r\n31,11\r\n30,42\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n28,97\r\n30,03\r\n29,60\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n28,79\r\n29,82\r\n29,35\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n29,05\r\n30,09\r\n29,82\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n29,45\r\n30,46\r\n29,93\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n28,68\r\n30,63\r\n29,91\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n28,73\r\n29,86\r\n29,23\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n28,86\r\n29,94\r\n29,48\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n30,10\r\n31,03\r\n30,37\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n29,35\r\n30,40\r\n29,85\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n29,32\r\n30,34\r\n29,83\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n28,40\r\n29,47\r\n29,15\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n28,63\r\n29,67\r\n29,25\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n29,34\r\n30,39\r\n29,80\r\n\r\n\r\nСумська\r\n28,84\r\n29,83\r\n29,70\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n29,38\r\n31,71\r\n30,01\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n28,51\r\n29,56\r\n29,09\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n28,85\r\n29,92\r\n29,49\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n28,98\r\n30,02\r\n29,67\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n29,12\r\n30,00\r\n29,74\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n28,54\r\n29,55\r\n29,53\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n28,97\r\n30,02\r\n29,78\r\n\r\n\r\nСередні ціни*\r\n29,04\r\n30,16\r\n29,67\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт запевнив, що дефіциту дизпалива не буде.\r\nРаніше проптовые ціни на дизпаливо злетіли відразу на 6%.\r\nПри цьому в квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.