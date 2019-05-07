Дизпаливо почало дешевшати

У вівторок, 7 травня, порівняно з понеділком, 6 травня, середні роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 30,16 гривні/літр, на дизельне паливо знизилися на 0,03% до 29,67 гривні/літр.

Про це сказано в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

Середні роздрібні ціни на бензин А-92 збереглися на 29,04 гривні/літр.

Середні роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 30,16 гривні/літр.

Середні роздрібні ціни на дизельне паливо понизилися на 0,03%, або на 1 копійку, до 29,67 гривні/літр.

Роздрібні ціни станом на 7 травня:

Область А-92 А-95 ДП Вінницька 28,85 29,90 29,42 Волинська 29,14 30,17 29,67 Дніпропетровська 29,05 30,06 29,81 Донецька 30,11 31,11 30,42 Житомирська 28,97 30,03 29,60 Закарпатська 28,79 29,82 29,35 Запорізька 29,05 30,09 29,82 Івано-Франківська 29,45 30,46 29,93 Київ 28,68 30,63 29,91 Київська 28,73 29,86 29,23 Кіровоградська 28,86 29,94 29,48 Луганська 30,10 31,03 30,37 Львівська 29,35 30,40 29,85 Миколаївська 29,32 30,34 29,83 Одеська 28,40 29,47 29,15 Полтавська 28,63 29,67 29,25 Рівненська 29,34 30,39 29,80 Сумська 28,84 29,83 29,70 Тернопільська 29,38 31,71 30,01 Харківська 28,51 29,56 29,09 Херсонська 28,85 29,92 29,49 Хмельницька 28,98 30,02 29,67 Черкаська 29,12 30,00 29,74 Чернігівська 28,54 29,55 29,53 Чернівецька 28,97 30,02 29,78 Середні ціни* 29,04 30,16 29,67

* Середня по Україні - без урахування Криму.

Як повідомляли Українські Новини, експерт запевнив, що дефіциту дизпалива не буде.

Раніше проптовые ціни на дизпаливо злетіли відразу на 6%.

При цьому в квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.