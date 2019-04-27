Эксперт заверил, что дефицита дизтоплива не будет

Коллапса на рынке нефтепродуктов в связи с прекращением поставок топлива в Украину из Беларуси не будет. Такое мнение озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, сообщает "Сегодня".

"Дефицита топлива точно не будет. Об этом можно говорить уверенно. А вот (давать прогноз, - ред.) по ценам сложнее, так как есть несколько вариантов. Все зависит от того, будут ли возобновлены поставки с Беларуси, если да, то в каком объеме, при этом нужно учесть рост цен на нефть в мире", – сказал он.

Сокращение объемов поставок из Беларуси, по словам Куюна, может иметь негативные последствия.

"Если поставки не возобновятся в нормальных объемах, нужно будет завозить больше топлива с морских портов, тогда оно будет дороже на 1-1,5 грн", – отметил эксперт.

Сергей Куюн также подчеркнул: кризис с российской нефтью показал, что Украина должна работать в трех направлениях. В частности:

развивать нефтеперерабатывающую отрасль;

стимулировать импорт с моря;

создать в стране запасы нефтепродуктов.

При этом, реализация этих задач не требует специальных программ финансирования, добавил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

Вчера, 25 апреля, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.