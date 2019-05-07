Порошенко призначив членом НКРЗІ Артеменка

Президент Петро Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Юрія Артеменка.\r\nПро це сказано в указі Президента №198\/2019 від 7 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - сказано в ньому.\r\nРаніше Артеменко обіймав посаду голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, також 7 травня Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nДо цього Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.