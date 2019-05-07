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07 травня 2019, вівторок, 21:25 11
Політика 2019-05-07T23:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко призначив членом НКРЗІ Артеменка

Порошенко призначив членом НКРЗІ Артеменка

Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua

Президент Петро Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Юрія Артеменка.

Про це сказано в указі Президента №198/2019 від 7 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - сказано в ньому.

Раніше Артеменко обіймав посаду голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляли Українські Новини, також 7 травня Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

До цього Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.

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