підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
07 травня 2019, вівторок, 17:32 23
Економіка 2019-05-07T17:35:31+03:00
Українські Новини
У РФ пройшли затримання у справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"

У РФ пройшли затримання у справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"

Нафта. Фото: fdlx.com
Нафта. Фото: fdlx.com

У Росії затримали 4 особи по справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".

Про це йдеться в повідомленні російського інформагентства ТАРС з посиланням на міністра енергетики Росії Олександра Новака, передають Українські Новини.

"Слідство виявило групу компаній, які здійснювали передачу кондиційної нафти з використанням в наднормативній кількості хлорорганічних з'єднань. Матеріали перевірки передано в прокуратуру, проводиться комплекc оперативних заходів, слідчих дій ФСБ, Слідчого комітету, порушено кримінальну справу за ст. 158 (Крадіжка), 210 (Організація злочинного співтовариства (злочинної організації) або участь в ньому (ній) і 215.2 (Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення). Четверо людей затримано, рішенням суду поміщено в СІЗО ", - повідомив він.

Також Новак зазначив, що за дорученням прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва було створено міжвідомчу комісію для розслідування інциденту з забрудненням нафти.

"За підсумками перевірки визначено джерело забруднення нафти - це вузол обліку Лопатино в Самарській області", - підсумував він.

Також Міністерство енергетики Росії очікує, що ситуація стабілізується в другій половині травня.

Як повідомляли Українські Новини, після зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба" нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявила про те, що транзит нафти можуть відновити в травні.

При цьому 6 травня в нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта.

Більше новин про: Дружба Росія затримання Нафтопровід Дружба

Архів
Новини
Майже всі заступники Насалика заробили в квітні більше, ніж він сам 18:26 Документ
Мер Ужгорода заробив майже 1 млн гривень і зробив подарунки на 21 млн гривень в 2018 18:19
У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць 18:04
Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність 17:54
Уляна Супрун
Журналіст Дубинський прокоментував позов Супрун 17:44 Доповнено
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok