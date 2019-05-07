У РФ пройшли затримання у справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"

У Росії затримали 4 особи по справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".

Про це йдеться в повідомленні російського інформагентства ТАРС з посиланням на міністра енергетики Росії Олександра Новака, передають Українські Новини.

"Слідство виявило групу компаній, які здійснювали передачу кондиційної нафти з використанням в наднормативній кількості хлорорганічних з'єднань. Матеріали перевірки передано в прокуратуру, проводиться комплекc оперативних заходів, слідчих дій ФСБ, Слідчого комітету, порушено кримінальну справу за ст. 158 (Крадіжка), 210 (Організація злочинного співтовариства (злочинної організації) або участь в ньому (ній) і 215.2 (Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення). Четверо людей затримано, рішенням суду поміщено в СІЗО ", - повідомив він.

Також Новак зазначив, що за дорученням прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва було створено міжвідомчу комісію для розслідування інциденту з забрудненням нафти.

"За підсумками перевірки визначено джерело забруднення нафти - це вузол обліку Лопатино в Самарській області", - підсумував він.

Також Міністерство енергетики Росії очікує, що ситуація стабілізується в другій половині травня.

Як повідомляли Українські Новини, після зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба" нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявила про те, що транзит нафти можуть відновити в травні.

При цьому 6 травня в нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта.