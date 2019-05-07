В Киеве начали выбирать главу Антикоррупционного суда

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда началось в Киеве.\r\nОб этом сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини.\r\nНа заседание явились все 38 судей Антикоррупционного суда.\r\n\r\nПредседательствующим на собрании избран судья Виктор Маслов.\r\nНа заседании во вторник, 7 мая, планируется избрать главу Антикоррупционного суда и его заместителя.\r\nКроме того, будет определена дата начала работы суда.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.\r\nРанее Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) ветировал кандидатуры 39 из 113 претендентов в судьи Высшего антикоррупционного суда.\r\nТакже Украина обязалась назначить не менее 35 судей в Антикоррупционный суд до мая.\r\nВысший антикоррупционный суд стал юрлицом 22 февраля.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.