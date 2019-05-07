В Киеве начали выбирать главу Антикоррупционного суда

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда началось в Киеве.

Об этом сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини.

На заседание явились все 38 судей Антикоррупционного суда.

Председательствующим на собрании избран судья Виктор Маслов.

На заседании во вторник, 7 мая, планируется избрать главу Антикоррупционного суда и его заместителя.

Кроме того, будет определена дата начала работы суда.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) ветировал кандидатуры 39 из 113 претендентов в судьи Высшего антикоррупционного суда.

Также Украина обязалась назначить не менее 35 судей в Антикоррупционный суд до мая.

Высший антикоррупционный суд стал юрлицом 22 февраля.

Тем временем Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.