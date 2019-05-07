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07 травня 2019, вівторок, 16:50 58
Судова влада 2019-05-07T17:00:37+03:00
Українські Новини
Збори суддів обрали заступника голови Антикорупційного суду

Збори суддів обрали заступника голови Антикорупційного суду

Євген Крук. Фото: fаcebook.com/yevgen.kruk
Євген Крук. Фото: fаcebook.com/yevgen.kruk

Збори суддів обрали заступником голови Вищого антикорупційного суду Євгена Крука.

Про це свідчать результати таємного голосування, передають Українські Новини.

Адвокат Євген Крук набрав 22 голоси з мінімально необхідних 20.

Його конкурент суддя Віктор Маслов набрав 12 голосів.

Таким чином, Крук обраний на посаду заступника голови Антикорупційного суду на 3 роки.

Крук народився в 1982 році.

Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 2006 року займається адвокатською діяльністю.

Працював в адвокатському об'єднанні "Ситнюк та партнери".

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду.

Сьогодні, 7 травня, збори суддів Антикорупційного суду двох спроб не змогло обрати голову суду.

Спочатку на посаду голови Антикорупційного суду претендували три кандидата.

Раніше Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

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