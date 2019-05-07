Збори суддів обрали заступника голови Антикорупційного суду

Збори суддів обрали заступником голови Вищого антикорупційного суду Євгена Крука.\r\nПро це свідчать результати таємного голосування, передають Українські Новини.\r\nАдвокат Євген Крук набрав 22 голоси з мінімально необхідних 20.\r\nЙого конкурент суддя Віктор Маслов набрав 12 голосів.\r\nТаким чином, Крук обраний на посаду заступника голови Антикорупційного суду на 3 роки.\r\nКрук народився в 1982 році.\r\nВін закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.\r\nЗ 2006 року займається адвокатською діяльністю.\r\nПрацював в адвокатському об'єднанні "Ситнюк та партнери".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду.\r\nСьогодні, 7 травня, збори суддів Антикорупційного суду двох спроб не змогло обрати голову суду.\r\nСпочатку на посаду голови Антикорупційного суду претендували три кандидата. \r\nРаніше Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.