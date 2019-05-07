Голови фракцій Ради у квітні заробили від 28 до 40 тис. гривень

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в квітні склала від 28 до 40 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Голови Артур Герасимов (фракція "Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак (фракція "Народний фронт") і Вадим Новинський (фракція "Опозиційний блок") отримали по 40 342 гривні.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко і голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк отримали в квітні по 38 324,9 гривні, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 39 030,89 гривень.

Співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник і Віктор Бондар заробили 33 809,6 і 33 041,2 гривень відповідно, а голова групи "Воля народу" Ярослав Москаленко - 28 239,4 гривень.

Представник Президента в Раді Ірина Луценко (БПП) заробила 35 614,8 гривні.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за квітень отримала депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолець - 49 418,95 гривень.

Крім того, всім депутатам нараховано за 35 240 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (крім Гліба Загорія (БПП), Євгена Бакуліна (ОБ), а також позафракційних Сергія Клюєва і Олександра Онищенка).

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Андрія Парубія за квітень склала 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Парубій і більше половини депутатів отримали понад 40 млн гривень компенсації за оренду житла в 2018 році.

Крім того НАБУ відкрило справу на Парубія.