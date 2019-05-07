Китайська корпорація звинувачує ДТЕК у махінаціях з документами

Компанія Sany Heavy Equipment (Китай) звинувачує енергохолдинг ДТЕК у використанні їх документації з метою ввезення в Україну обладнання інших китайських фірм.

Про це в ході інтерв'ю виданню "Економічна правда" повідомив генеральний директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжихон, передають Українські Новини.

"ДТЕК - велика компанія, але виглядає так, ніби вони шукають фарбовану в кустарних умовах, дешеву техніку в Китаї. Була вона стара або нова - не знаю. Факт в тому, що на шахтах Китаю така не використовується. Нам здалося, що вони стали дивитися не на якість, а на ціну. Особливо неприємним для нас було те, що цю техніку вони завезли в Україну і отримали дозвіл Державної служби з питань праці (колишня Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки) на експлуатацію під нашими документами", - сказав він.

Також Чжихон зазначив, що із-за підвищених вимог до безпеки праці та обладнання необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію устаткування Держпраці, для чого використовувалися документи ТОВ "Сани Україна".

"Через це у нас з ними почалися дуже серйозні конфлікти. ТОВ "Сани Україна" судиться з ними. Найближчим часом очікуємо на рішення суду, яке зупинить дозвіл Держпраці і зобов'яже їх підняти обладнання на поверхню шахти. Вони купили два комбайни, один з яких пропрацював у них місяць. З того моменту мучаться, не можуть налагодити роботу. Вийшло, що ДТЕК купила мотлох", - зазначив він.

Також Чжихон додав, що компанія Sany вийшла на український ринок в 2011 році і з початку співпраці з ДТЕК, поставляючи прохідницькі комбайни.

Перший комбайн був поставлений на шахту "ДТЕК Комсомолець Донбасу" (Кіровське, Донецька область).

В 2017 році співробітництво було зупинено, так як ДТЕК закупив прохідницькі комбайни за ціною в 2 рази нижче, ніж у Sany.

ТОВ "Сани Україна" займається виробництвом машин для добувної промисловості та їх оптовою торгівлею.

Згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, керівником компанії-переможця є Андрій Крикун, її кінцевими бенефіціарами - Віталій Кропачов, Ся Ху і Ху Ликсин.

Як повідомляли Українські Новини, на думку юриста-міжнародника Андрія Бузарова, звинувачують ДТЕК у монополізації поставок електроенергії підміняють поняття.

Також Керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін заявив, що рішення АМКУ надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію "Київобленерго" і "Одесаобленерго" є обгрунтованим.