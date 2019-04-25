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25 апреля 2019, четверг, 19:09 505
Экономика 2019-04-25T19:16:37+03:00
Українські Новини
Решение АМКУ предоставить ДТЭК разрешение на покупку облэнерго обосновано, – инвестаналитик

Решение АМКУ предоставить ДТЭК разрешение на покупку облэнерго обосновано, – инвестаналитик

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua

Руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является обоснованным.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

"Облэнерго являются природными монополиями. Сама сеть облэнерго является монополистом по передаче электроэнергии. Соответственно, здесь, на мой взгляд, нет какого-то лукавства. В какой-то области облэнерго – это и есть монополия. То есть, тут давать разрешение или не давать не имеет смысла, потому что это по определению монополист. Соответственно, да, ДТЭК будет владеть этими сетями. То есть, я здесь не вижу никакой проблемы. Я думаю, что решение Антимонопольного комитета является вполне обоснованным в данном случае", - сказал Чурин.

По словам эксперта, после проведения андбандлинга облэнего не занимаются поставкой электроэнергии конечным потребителям, а значит – данное решение никоем образом не влияет на потребителей. "Но передача электроэнергии – это только одна функция. Есть еще одна функция – именно поставки. А поставками могут заниматься и другие предприятия, которые будут на конкурентной основе конкурировать за потребителя. Никак на потребителях не отразится", - отметил он.

Напомним, АМКУ большинством голосов разрешил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки – поставки и производство электроэнергии.

Как ранее сообщали средства массовой информации, 3 января 2019 года "ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и должны быть завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

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