Обвиняющие ДТЭК в монополизации поставок электроэнергии подменяют понятия, – юрист

По мнению юриста-международника Андрея Бузарова, разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение энергохолдингом ДТЭК распределительных компаний "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" соответствует закону и европейской практике. Критики путают рынки поставки электроэнергии и операторов распределительных электросетей.

Об этом Бузаров завил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

"Речь идет как раз об электросетях, а не о поставке электроэнергии. Это очень важный аспект, на который нужно обратить внимание. Происходит по сути приобретение сетей, но никак не поставки. Те, кто критикуют, все время говорят о поставке. Тут идет подмена понятий. И когда мы говорим как раз об электросетях, то здесь речь идет о том, что у нас по сути уже с 1 января 2019 года введены новые механизмы управления этим рынком. У нас на сегодняшний день существует почти 430 предприятий, которые занимаются поставками энергии. Они получают соответствующую лицензию. Это все проводится в соответствии с требованиями Европейского Союза", - пояснил юрист.

Эксперт уверен, что Украина движется в направлении интеграции с европейской энергетической системой.

"Но у нас действительно происходит сближение с европейским энергорынком. В этом заинтересована и Украина, в этом заинтересованы и наши европейские партнеры. Есть соглашение об ассоциации, которым предусмотрено введение конкурентного рынка. Есть требование соответствующего европейского энергопакета. У нас есть уже часть законодательства, которая вступила в силу. И у нас есть соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты, которые с точки зрения закона занимаются имплементацией всего этого огромного пакета, массива документов по энергореформе", - напомнил Бузаров.

Как сообщалось, 25 апреля АМКУ большинством голосов разрешил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии.

Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется Национальной комиссией, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки – поставки и производство электроэнергии.