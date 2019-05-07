Через ворожий обстріл на Донбасі поранений боєць ООС

Український військовий отримав поранення під час операції Об'єднаних сил у вівторок.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

З його слів, військового було поранено внаслідок ворожих обстрілів.

Зараз його доставили до медзакладу для лікування.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.

Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.