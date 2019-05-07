Через ворожий обстріл на Донбасі поранений боєць ООС

Український військовий отримав поранення під час операції Об'єднаних сил у вівторок.\r\nПро це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, військового було поранено внаслідок ворожих обстрілів.\r\nЗараз його доставили до медзакладу для лікування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.\r\nТим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.\r\nПорошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.