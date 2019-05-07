підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
07 травня 2019, вівторок, 14:56 28
Суспільство 2019-05-07T18:21:38+03:00
Українські Новини
Через ворожий обстріл на Донбасі поранений боєць ООС

Через ворожий обстріл на Донбасі поранений боєць ООС

Український військовий отримав поранення під час операції Об'єднаних сил у вівторок.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

З його слів, військового було поранено внаслідок ворожих обстрілів.

Зараз його доставили до медзакладу для лікування.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.

Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.

Більше новин про: ООС війна на Донбасі військові Поранення

Архів
Новини
Майже всі заступники Насалика заробили в квітні більше, ніж він сам 18:26 Документ
Мер Ужгорода заробив майже 1 млн гривень і зробив подарунки на 21 млн гривень в 2018 18:19
У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць 18:04
Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність 17:54
Уляна Супрун
Журналіст Дубинський прокоментував позов Супрун 17:44 Доповнено
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok