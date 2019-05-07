Кілька груп російських снайперів прибули на Донбас

Декілька груп російських снайперів прибули на окуповану частину Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).\r\nПро це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.\r\n"За даними Головного управління Розвідки Міноборони, з Росії прибули групи снайперів однієї з приватних військових компаній", - повідомив він.\r\nЗа даними розвідки, вони прибули для виконання особливих завдань на лінії бойового зіткнення.\r\n2 травня головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія активізувала зусилля щодо примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".\r\nВ СБУ заявили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, що працюють в Росії.