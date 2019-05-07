Кілька груп російських снайперів прибули на Донбас

Декілька груп російських снайперів прибули на окуповану частину Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"За даними Головного управління Розвідки Міноборони, з Росії прибули групи снайперів однієї з приватних військових компаній", - повідомив він.

За даними розвідки, вони прибули для виконання особливих завдань на лінії бойового зіткнення.

2 травня головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія активізувала зусилля щодо примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

В СБУ заявили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, що працюють в Росії.