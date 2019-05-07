Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року.\r\nПро це журналістам сказав виконуючий обов'язки голови суду Олег Павлишин, передають Українські Новини.\r\n"Є 2 орієнтовні дати - серпень і вересень", - повідомив він.\r\nПавлишин зазначив, що судді Антикорупційного суду мають намір до 8 травня обрати голову суду та його заступника.\r\nПавлишин ще не визначився, чи балотуватиметься на ці посади.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перші збори суддів Антикорупційного суду розпочалися у вівторок.\r\nНа посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати.\r\nГлаву Антикорупційного суду не змогли обрати з другого разу.\r\n11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівника і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.\r\nРаніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.\r\nТим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.