Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року.

Про це журналістам сказав виконуючий обов'язки голови суду Олег Павлишин, передають Українські Новини.

"Є 2 орієнтовні дати - серпень і вересень", - повідомив він.

Павлишин зазначив, що судді Антикорупційного суду мають намір до 8 травня обрати голову суду та його заступника.

Павлишин ще не визначився, чи балотуватиметься на ці посади.

Як повідомляли Українські Новини, перші збори суддів Антикорупційного суду розпочалися у вівторок.

На посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати.

Главу Антикорупційного суду не змогли обрати з другого разу.

11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівника і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.

Тим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.