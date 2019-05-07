На должность главы Антикоррупционного суда претендуют 3 кандидата

3 кандидата претендуют на должность главы Высшего антикоррупционного суда, которого должны избрать сегодня на заседании.

Об этом сказал председательствующий на собрании судей Виктор Маслов, передают Українськi Новини.

Претендентами являются Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала.

Павлишин, 1964 года рождения, имеет 25 лет судебного стажа, является судьей с 2002 года.

Работал в Апелляционном суде Львовской области.

Танасевич работает судьей с 2012 года, была замглавы Печенежского райсуда Харьковской области.

Галабала - адвокат, 1981 года рождения, защищал интересы бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, является адвокатом семей Героев Небесной сотни, общественный активист, бывший заместитель председателя временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) ветировал кандидатуры 39 из 113 претендентов в судьи Высшего антикоррупционного суда.

Также Украина обязалась назначить не менее 35 судей в Антикоррупционный суд до мая.

Высший антикоррупционный суд стал юрлицом 22 февраля.

Тем временем Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.