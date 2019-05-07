На должность главы Антикоррупционного суда претендуют 3 кандидата

3 кандидата претендуют на должность главы Высшего антикоррупционного суда, которого должны избрать сегодня на заседании.\r\nОб этом сказал председательствующий на собрании судей Виктор Маслов, передают Українськi Новини.\r\nПретендентами являются Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала.\r\nПавлишин, 1964 года рождения, имеет 25 лет судебного стажа, является судьей с 2002 года.\r\nРаботал в Апелляционном суде Львовской области.\r\nТанасевич работает судьей с 2012 года, была замглавы Печенежского райсуда Харьковской области.\r\nГалабала - адвокат, 1981 года рождения, защищал интересы бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, является адвокатом семей Героев Небесной сотни, общественный активист, бывший заместитель председателя временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.\r\nРанее Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) ветировал кандидатуры 39 из 113 претендентов в судьи Высшего антикоррупционного суда.\r\nТакже Украина обязалась назначить не менее 35 судей в Антикоррупционный суд до мая.\r\nВысший антикоррупционный суд стал юрлицом 22 февраля.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.