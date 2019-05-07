"Нафтогаз" поскаржився у Європейську комісію на "Газпром"

"Нафтогаз" подав скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії "Газпрому"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії компанії "Газпром" (Росія).\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.\r\n"Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з "Газпромом" - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії "Газпрому".\r\nНавіщо? Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії "Газпрому", ми збережемо для України доходи від транзиту газу. Нагадаю, відсутність транзиту газу означатиме втрату 4% ВВП і економічний спад вже в 2020 році. Також ми зможемо домогтися того, щоб імпортований газ в Україні коштував дешевше", - написав він.\r\nЗі слів Вітренка, це буде можливо завдяки тому, що потужності української ГТС для транзиту газу зможуть використовувати європейські покупці газу у "Газпрому", які будуть його отримувати на східному кордоні України, а також незалежні від "Газпрому" компанії, які видобувають газ у Росії або купують його в Середній Азії.\r\n"У цій скарзі ми детально аналізуємо, як завдяки "Північному потоку 2", блокуванню віртуального реверсу, контролю за компаніями на європейському ринку газу "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем й обмежує конкуренцію. Ми також обґрунтувуємо наші права подати цю скаргу (хоча ми і не компанія з Європейського Союзу) і, що важливо, пропонуємо конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем", - зазначив він.\r\nЗі слів Вітренка, скарга була підготовлена спільно з провідними європейськими експертами і юристами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв очікує відновлення переговорів з "Газпромом" з транзиту природного газу в травні після виборів Президента.\r\nНагадаємо, в травні повинні відбутися тристоронні переговори по транзиту газу через Україну.\r\nТим часом Росія готова продовжити контракт по транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).