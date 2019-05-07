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07 травня 2019, вівторок, 14:00 20 Доповнено
Судова влада 2019-05-07T21:45:05+03:00
Українські Новини
Голову Антикорупційного суду не змогли обрати з другого разу

Голову Антикорупційного суду не змогли обрати з другого разу

Збори суддів Вищого антикорупційного суду не змогли обрати голову суду з першої спроби.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Під час голосування жоден з 3 кандидатів не набрав мінімально необхідних 20 голосів суддів.

Харківська суддя Олена Танасевич набрала 15 голосів з 38, львівський суддя Олег Павлишин - 14, а адвокат Маркіян Галабала - 9.

У зв'язку з цією ситуацією вирішено провести повторне голосування, залишивши в бюлетені прізвища Танасевич та Павлишина.

(Новина доповнена)

Близько 13:50 рахункова комісія оголосила результати повторного голосування.

Жоден з 2 кандидатів не набрав необхідний мінімум - 20 голосів з 38 суддів.

Кандидат Олег Павлишин набрав 15 голосів, а Олена Танасевич - 16.

Ще в 7 бюлетенях не було зазначено жодного з кандидатів.

Таким чином, голосування провалилося.

У зв'язку з цим збори суддів вирішили почати голосування заново з новим висуненням кандидатур.

Збори суддів оголосили перерву на обід до 15:00.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівників і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.

Україна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.

Вищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.

Тим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

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