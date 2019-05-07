Затриманий голова федерації рафтингу, який дозволив перевозити туристів на вантажівці над річкою

Поліція затримала голову місцевої федерації рафтингу, який дав дозвіл на перевезення на вантажному автомобілі туристів в Івано-Франківській області, через падіння якого з висоти 40 м в річку загинуло три людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.

52-річного керівника федерації затримали в Коломиї.

Розпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала водія що впав в річку автомобіля з туристами в Івано-Франківській області.

3 людини загинули при падінні автомобіля з висоти 40 м в річку.

лікувальні заклади госпіталізовано 10 осіб, з них 1 жінка у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.