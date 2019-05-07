Затриманий голова федерації рафтингу, який дозволив перевозити туристів на вантажівці над річкою

Поліція затримала голову місцевої федерації рафтингу, який дав дозвіл на перевезення на вантажному автомобілі туристів в Івано-Франківській області, через падіння якого з висоти 40 м в річку загинуло три людини.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.\r\n52-річного керівника федерації затримали в Коломиї.\r\nРозпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала водія що впав в річку автомобіля з туристами в Івано-Франківській області.\r\n3 людини загинули при падінні автомобіля з висоти 40 м в річку.\r\nлікувальні заклади госпіталізовано 10 осіб, з них 1 жінка у важкому стані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.