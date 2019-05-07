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07 травня 2019, вівторок, 13:54 12
Суспільство 2019-05-07T14:15:25+03:00
Українські Новини
Затриманий голова федерації рафтингу, який дозволив перевозити туристів на вантажівці над річкою

Затриманий голова федерації рафтингу, який дозволив перевозити туристів на вантажівці над річкою

Поліція затримала голову місцевої федерації рафтингу, який дав дозвіл на перевезення на вантажному автомобілі туристів в Івано-Франківській області, через падіння якого з висоти 40 м в річку загинуло три людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.

52-річного керівника федерації затримали в Коломиї.

Розпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала водія що впав в річку автомобіля з туристами в Івано-Франківській області.

3 людини загинули при падінні автомобіля з висоти 40 м в річку.

лікувальні заклади госпіталізовано 10 осіб, з них 1 жінка у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.
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