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06 мая 2019, понедельник, 20:15 420
Происшествия 2019-05-06T21:53:31+03:00
Українські Новини
Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

Место смертельного ДТП на Прикарпатье. Фото: ГосЧС
Место смертельного ДТП на Прикарпатье. Фото: ГосЧС

3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в автомобиле находились 23 человека.

По состоянию на 14:20 были найдены все 20 пассажиров, пострадавших от падения грузового автомобиля в реку Черный Черемош.

В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии.

Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянииПадение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

Отмечается, что пострадавшими являются граждане Беларуси.

На место происшествия были привлечены 76 сотрудников ГосЧС и 21 единица техники.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве мужчина скатился в реку на автомобиле и погиб. Ранее в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке.

Тем временем в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.

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