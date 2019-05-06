Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в автомобиле находились 23 человека.

По состоянию на 14:20 были найдены все 20 пассажиров, пострадавших от падения грузового автомобиля в реку Черный Черемош.

В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии.

Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

Отмечается, что пострадавшими являются граждане Беларуси.

На место происшествия были привлечены 76 сотрудников ГосЧС и 21 единица техники.

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Тем временем в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.