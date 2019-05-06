Падение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии

3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в автомобиле находились 23 человека.\r\nПо состоянию на 14:20 были найдены все 20 пассажиров, пострадавших от падения грузового автомобиля в реку Черный Черемош.\r\nВ лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии.\r\nПадение в реку грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии\r\nОтмечается, что пострадавшими являются граждане Беларуси.\r\nНа место происшествия были привлечены 76 сотрудников ГосЧС и 21 единица техники.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве мужчина скатился в реку на автомобиле и погиб. Ранее в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке.\r\nТем временем в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.