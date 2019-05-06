Водитель упавшего в реку грузовика на Прикарпатье был пьян и не справился с управлением, - полиция

Полиция задержала водителя упавшего с высоты 40 м в реку автомобиля с туристами в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что согласно данным медицинского осмотра, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате падения автомобиля погибли 3 человека, еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Полиция установила, что местный житель, управляя грузовиком ГАЗ-66, перевозил 23 граждан Беларуси.

Во время подъема по горной дороге он пытался выполнить поворот направо, но не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в реку Черный Черемош.

Правоохранители задержали водителя, ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Кроме того, решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса.

Место смертельного ДТП на Прикарпатье. Фото: полиция

Как сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.

Тем временем в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.