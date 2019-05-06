Водитель упавшего в реку грузовика на Прикарпатье был пьян и не справился с управлением, - полиция

Полиция задержала водителя упавшего с высоты 40 м в реку автомобиля с туристами в Ивано-Франковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что согласно данным медицинского осмотра, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.\r\nВ результате падения автомобиля погибли 3 человека, еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.\r\n\r\nПолиция установила, что местный житель, управляя грузовиком ГАЗ-66, перевозил 23 граждан Беларуси.\r\nВо время подъема по горной дороге он пытался выполнить поворот направо, но не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в реку Черный Черемош.\r\n\r\nПравоохранители задержали водителя, ему грозит лишение свободы до 10 лет.\r\nКроме того, решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса.\r\nМесто смертельного ДТП на Прикарпатье. Фото: полиция\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.\r\nТем временем в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.