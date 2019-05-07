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07 травня 2019, вівторок, 13:23 13
Суспільство 2019-05-07T14:16:22+03:00
Українські Новини
Сьогодні Київ накриє шквальний вітер та сильні грози

Сьогодні Київ накриє шквальний вітер та сильні грози

В найближчі години погода у Києві істотно зіпсується, столицю накриють грози і сильний вітер. Про це зазначається в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в найближчі три години і до кінця дня 7 травня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий).

В КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

Грози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає.

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