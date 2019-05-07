Сьогодні Київ накриє шквальний вітер та сильні грози

В найближчі години погода у Києві істотно зіпсується, столицю накриють грози і сильний вітер. Про це зазначається в повідомленні Київської міської державної адміністрації.\r\nПовідомляється, що в найближчі три години і до кінця дня 7 травня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м\/с (II рівень небезпеки, жовтий).\r\nВ КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:\r\n\r\nвсі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;\r\nякщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;\r\nу разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;\r\nуникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.\r\nГрози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає.