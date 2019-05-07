Фото дня: пік метеоритного дощу Ета Аквариди

У ніч з 6 на 7 травня в небі можна було спостерігати пік одного з найкрасивіших метеорних потоків Ета Аквариди.\r\nВ ясну погоду Ета Аквариди виробляють до 60 метеорів на годину, що є одним з найкращих показів року, пише Severe Weather.\r\n"Ета Аквариди - це крихти однієї з найбільш відомих комет - комети Галлея. Оскільки комета обходить Сонце кожні 76 років, вона випускає велику кількість дрібних пилових частинок. Протягом століть і тисячоліть ці частинки пилу утворюють потік, який назвали потоком метеоритів. Коли Земля проходить через потік в травні, частинки пилу потрапляють у нашу атмосферу і згоряють як метеори метеорного потоку Ета Аквариди", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож зазначається, що Земля знову пройде через той же потік метеоритів в жовтні, тоді ми побачимо пил комети Галлея як метеорний потік Оріоніди.\r\nЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом\/mikedoak\r\nЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом\/sixteenth_man\r\nЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом\/sixteenth_man\r\nЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом\/caroline.ottesen92\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 листопада пройшов зорепад Тауриди.\r\n20 жовтня зорепад Оріоніди досяг піку.\r\n \r\n \r\n