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07 травня 2019, вівторок, 12:30 18
Космос 2019-05-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: пік метеоритного дощу Ета Аквариди

Фото дня: пік метеоритного дощу Ета Аквариди

Зорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/mikedoak
Зорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/mikedoak

У ніч з 6 на 7 травня в небі можна було спостерігати пік одного з найкрасивіших метеорних потоків Ета Аквариди.

В ясну погоду Ета Аквариди виробляють до 60 метеорів на годину, що є одним з найкращих показів року, пише Severe Weather.

"Ета Аквариди - це крихти однієї з найбільш відомих комет - комети Галлея. Оскільки комета обходить Сонце кожні 76 років, вона випускає велику кількість дрібних пилових частинок. Протягом століть і тисячоліть ці частинки пилу утворюють потік, який назвали потоком метеоритів. Коли Земля проходить через потік в травні, частинки пилу потрапляють у нашу атмосферу і згоряють як метеори метеорного потоку Ета Аквариди", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Земля знову пройде через той же потік метеоритів в жовтні, тоді ми побачимо пил комети Галлея як метеорний потік Оріоніди.

Зорепад Ця Аквариды. Фото: instagram.сом/mikedoakЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/mikedoak

Зорепад Ця Аквариды. Фото: instagram.сом/sixteenth_manЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/sixteenth_man

Зорепад Ця Аквариды. Фото: instagram.сом/sixteenth_manЗорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/sixteenth_man

Зорепад Ця Аквариды. Фото: instagram.сом/caroline.ottesen92Зорепад Ета Аквариди. Фото: instagram.сом/caroline.ottesen92

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада пройшов зорепад Тауриди.

20 жовтня зорепад Оріоніди досяг піку.

 

 

 

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