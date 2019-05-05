Астрономический прогноз на май: что можно будет увидеть в ночном небе

Май порадует наблюдателей майским звездным дождем η-Аквариды (Эта-Аквариды). Это один из самых продолжительных метеорных потоков: его активность начинается в апреле и продолжается до 28 мая, пишет National Geographic.

Наблюдать метеоры Майских Акварид лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 по киевскому времени) вдали от городских огней, потому что в средних широтах в период активности их радиант виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Пик приходится на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Правда, это не самый большой показатель: в 2013 году было зафиксировано около 135 метеоров в час.

В мае на севере у горизонта располагается созвездие Персея, на северо-западе – Близнецы, на северо-востоке – Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта – Пегас. В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним – Северная Корона и Геркулес, ниже них – Змееносец, а вблизи горизонта – Скорпион. На юго-западе – созвездие Девы. В юго-восточной области высоко над горизонтом находится созвездие Лиры, а под ним Орел.

Солнце движется по созвездию Овна до 14 мая, а затем переходит в созвездие Тельца и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро увеличивается от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут в конце мая. С 22 мая и до 22 июля вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними.

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