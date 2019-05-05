подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
05 мая 2019, воскресенье, 23:59 92
Космос 2019-05-06T00:00:03+03:00
Українські Новини
Астрономический прогноз на май: что можно будет увидеть в ночном небе

Астрономический прогноз на май: что можно будет увидеть в ночном небе

Звездопад. Фото: instagram.com/ /jldelcastillophoto
Звездопад. Фото: instagram.com/ /jldelcastillophoto

Май порадует наблюдателей майским звездным дождем η-Аквариды (Эта-Аквариды). Это один из самых продолжительных метеорных потоков: его активность начинается в апреле и продолжается до 28 мая, пишет National Geographic.

Наблюдать метеоры Майских Акварид лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 по киевскому времени) вдали от городских огней, потому что в средних широтах в период активности их радиант виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Пик приходится на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Правда, это не самый большой показатель: в 2013 году было зафиксировано около 135 метеоров в час.

В мае на севере у горизонта располагается созвездие Персея, на северо-западе – Близнецы, на северо-востоке – Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта – Пегас. В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним – Северная Корона и Геркулес, ниже них – Змееносец, а вблизи горизонта – Скорпион. На юго-западе – созвездие Девы. В юго-восточной области высоко над горизонтом находится созвездие Лиры, а под ним Орел.

Солнце движется по созвездию Овна до 14 мая, а затем переходит в созвездие Тельца и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро увеличивается от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут в конце мая. С 22 мая и до 22 июля вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними.

Как сообщали Українські Новини, 5 ноября прошел звездопад Тауриды.

20 октября звездопад Ориониды достиг пика.

Больше новостей о: Астрономы Звездопад Метеоритный дождь Эта-Аквариды

Архив
Новости
Астрономический прогноз на май: что можно будет увидеть в ночном небе 23:59
Аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов 23:40
В Instagram теперь можно создавать тесты 23:02
Милитаризация детей. Скриншот видео facebook.cоm / east.hr.group /
Милитаризация детей в "Л/ДНР": правозащитники обратились в международные организации 22:38
Рамадан. Фото: facebook.cоm/Sheikh.Said.Ismagilov
У мусульман начинается месяц Рамадан 22:17
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
больше новостей
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok