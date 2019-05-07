Посол США в Україні Йованович збирається завершити роботу наприкінці травня

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович завершить роботу наприкінці травня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба посольства.

"Посол США в Україні Марі Йованович, кар'єрний дипломат зовнішньополітичної служби США, мала завершити своє трирічне дипломатичне призначення в Києві цього літа. Вона ж підтвердила дату свого від'їзду пізніше в цьому місяці, що узгоджується з передачею президентських повноважень в Україні", - сказав представник прес-служби.

При цьому дату призначення нового посла США в Україні в прес-службі не уточнили.

"Ми поки з цього приводу нічого сказати не можемо", - прокоментували представники посольства.

У прес-службі також зазначили, що США продовжить співпрацювати з Україною в просуванні реформ, необхідних для забезпечення довгострокового успіху України.

"З початку агресії Росії проти України Сполучені Штати і їхні європейські партнери виступають єдиним фронтом на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України... Ми будемо залишатися непохитними в підтримці України перед російською агресією", - підкреслив співрозмовник агентства.

При цьому, згідно з коментарем прес-служби, санкції США, прив'язані до "мінських угод", залишаться в силі доти, поки Росія повністю не виконає ці угоди і її представники не залишать територію Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що отримав від посла США список "недоторканних". ГПУ відмовилася надати список "недоторканних" від посла США.

Держдеп США назвав неправдивою заява Луценка про "списку недоторканних", а посольство США в Україні спростувало заяву генпрокурора Луценка про список "недоторканних".

Пізніше Луценко зізнався, що у нього немає "списку недоторканних" від Йованович.