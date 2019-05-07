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07 травня 2019, вівторок, 10:31 67
Силові структури 2019-05-07T15:00:05+03:00
Українські Новини
На кордоні з Польщею в чергах скупчилися близько 700 автомобілів

На кордоні з Польщею в чергах скупчилися близько 700 автомобілів

Черги на кордоні. Фото: прес-служба ГФС
Черги на кордоні. Фото: прес-служба ГФС

Станом на ранок вівторка, 7 травня, на кордоні України і Польщі в семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Станом на 7:30 120 легкових автомобілів стояли в черзі в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.

У Львівській області в ПП "Шегині - Медика" своєї черги чекали ще 150 легкових автомобілів, в ПП "Угринів - Долгобичув" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 100, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 120 легкових автомобілів.

Крім того, на кордоні з Угорщиною черг у пунктах пропуску немає, як і на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, в понеділок на кордоні з Польщею скупчилися сотні автомобілів.

Після довгих вихідних черги з десятків авто були в пунктах пропуску на закарпатських кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

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