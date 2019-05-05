Фото дня: Сотни авто стоят в очередях на выезд из Украины в ЕС

Очереди из десятков авто наблюдаются в пунктах пропуска на закарпатских границах со Словакией и Венгрией.

Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко

По информации "Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница" очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 15:00 следующие:

Республика Польша:

"Устилуг" -60

"Угринов" -90

"Рава-Русская" -150

"Грушев" -300

"Смильниця" - 150

"Шегини" -150

"Краковец" -400

Словацкая Республика:

"г.Березное" - 150

"Ужгород" -120

Венгрия:

"Тиса" -140

"Звонково" - 40

"Косино" -30

"Лужники" - 20

"Вилок" - 50

Румыния:

"Дьяково" - 0

"Солотвино" - 0

"Порубное" - 0

Молдова:

"Мамалыга-авто" - 0

Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на информацию Чопского пограничного отряда, на выезд из Украины в пределах Закарпатья в очереди более 120 машин.

Пограничники предполагают, очереди связаны с тем, что все возвращаются на работу за границу, а также с тем, несколько дней назад не работала база данных Венгрии, из-за чего многие люди не смогли уехать.

Очереди на границе. Фото: Мукачево. нет

Ситуация с очередями возникла еще неделю назад, сразу после Пасхальных праздников.

Напомним, количество заробитчан в Чехии растет: МИД назвал число легально работающих украинцев.

Заробитчане заводят в Украину около 10% ВВП.

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