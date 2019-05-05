Очереди из десятков авто наблюдаются в пунктах пропуска на закарпатских границах со Словакией и Венгрией.\r\nОчереди на границе. Фото: facebook\/Татьяна Тымочко\r\nПо информации "Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница" очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 15:00 следующие:\r\nРеспублика Польша: \r\n\r\n"Устилуг" -60 \r\n"Угринов" -90 \r\n"Рава-Русская" -150\r\n"Грушев" -300\r\n"Смильниця" - 150 \r\n"Шегини" -150\r\n"Краковец" -400 \r\n\r\nСловацкая Республика: \r\n\r\n"г.Березное" - 150 \r\n"Ужгород" -120 \r\n\r\nВенгрия: \r\n\r\n"Тиса" -140 \r\n"Звонково" - 40 \r\n"Косино" -30 \r\n"Лужники" - 20 \r\n"Вилок" - 50 \r\n\r\nРумыния: \r\n\r\n"Дьяково" - 0 \r\n"Солотвино" - 0 \r\n"Порубное" - 0 \r\n\r\nМолдова: \r\n\r\n"Мамалыга-авто" - 0\r\n\r\nОчереди на границе. Фото: facebook\/Татьяна Тымочко\r\n \r\n\r\nКак сообщает Mukachevo.net со ссылкой на информацию Чопского пограничного отряда, на выезд из Украины в пределах Закарпатья в очереди более 120 машин.\r\n\r\nПограничники предполагают, очереди связаны с тем, что все возвращаются на работу за границу, а также с тем, несколько дней назад не работала база данных Венгрии, из-за чего многие люди не смогли уехать.\r\nОчереди на границе. Фото: Мукачево. нет\r\nСитуация с очередями возникла еще неделю назад, сразу после Пасхальных праздников.\r\nНапомним, количество заробитчан в Чехии растет: МИД назвал число легально работающих украинцев.\r\nЗаробитчане заводят в Украину около 10% ВВП.\r\nДеньги заробитчан грозят обложить налогом: в Минсоцполитики назвали причину.