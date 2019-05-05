подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
05 мая 2019, воскресенье, 17:45 784
Силовые структуры 2019-05-05T17:53:59+03:00
Українські Новини
Фото дня: Сотни авто стоят в очередях на выезд из Украины в ЕС

Фото дня: Сотни авто стоят в очередях на выезд из Украины в ЕС

Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко
Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко

Очереди из десятков авто наблюдаются в пунктах пропуска на закарпатских границах со Словакией и Венгрией.

Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна ТымочкоОчереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко

По информации "Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница" очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 15:00 следующие:

Республика Польша: 

  • "Устилуг" -60 
  • "Угринов" -90 
  • "Рава-Русская" -150
  • "Грушев" -300
  • "Смильниця" - 150 
  • "Шегини" -150
  • "Краковец" -400 

Словацкая Республика: 

  • "г.Березное" - 150 
  • "Ужгород" -120 

Венгрия: 

  • "Тиса" -140 
  • "Звонково" - 40 
  • "Косино" -30 
  • "Лужники" - 20 
  • "Вилок" - 50 

Румыния: 

  • "Дьяково" - 0 
  • "Солотвино" - 0 
  • "Порубное" - 0 

Молдова: 

  • "Мамалыга-авто" - 0

Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна ТымочкоОчереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко

 

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на информацию Чопского пограничного отряда, на выезд из Украины в пределах Закарпатья в очереди более 120 машин.

Пограничники предполагают, очереди связаны с тем, что все возвращаются на работу за границу, а также с тем, несколько дней назад не работала база данных Венгрии, из-за чего многие люди не смогли уехать.

Очереди на границе. Фото: Мукачево. нетОчереди на границе. Фото: Мукачево. нет

Ситуация с очередями возникла еще неделю назад, сразу после Пасхальных праздников.

Напомним, количество заробитчан в Чехии растет: МИД назвал число легально работающих украинцев.

Заробитчане заводят в Украину около 10% ВВП.

Деньги заробитчан грозят обложить налогом: в Минсоцполитики назвали причину.

Больше новостей о: Евросоюз Фото дня Очереди на границе Заробитчане

Архив
Новости
В Германии за отказ вакцинировать детей от кори хотят штрафовать на 2500 евро 18:15
Очереди на границе. Фото: facebook/Татьяна Тымочко
Фото дня: Сотни авто стоят в очередях на выезд из Украины в ЕС 17:45
ГУ ГосЧС в Ровенской области
На Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны 17:14
Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки РФ, - МИД 16:55
Кишечные инфекции, грипп и проблемы с кожей: Супрун рассказала, чем опасны немытые руки 16:25
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
На Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты 23:56
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
больше новостей
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
На сайте Рады появилась петиция об отмене языкового закона 18:31
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok