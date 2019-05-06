На границе с Польшей скопились сотни автомобилей

На украино-польской границе образовались очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Еще сохраняется нагрузка на пункте пропуска на украино-польской границе, там сейчас на выезд в основных пунктах пропуска находится более двух, а то и три сотни автомобилей", - сказал Слободян.

Он предположил, что на пасхальные и майские праздники многие приехали из Польши в Украину, чтобы отдохнуть, а сейчас возвращаются на место работы за границей, или же домой.

На Закарпатье очереди есть, но не такие многочисленные.

"Пункты пропуска работают на полную мощность, рабочие места у нас сейчас заняты и там есть пограничники", - заверил Слободян.

По его словам, сейчас на границе критически не хватает пунктов пропуска при существующей нагрузке.

"За час пограничники оформляют не менее 300-350 человек, это достаточно большая скорость, и здесь есть понимание и с нашими польскими коллегами, например, на украино-польской границе, где сохраняется, как я сказал, еще нагрузка на пункты пропуска, гражданам приходится ждать по 5-6 часов, практически все пункты пропуска на украино-польской границе сейчас работают с превышением допустимой нагрузки", - добавил советник главы ГПСУ.

Он призвал граждан отложить поездку в Польшу по крайней мере до сегодняшнего вечера, а лучше - до завтра.

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