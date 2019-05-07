Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.\r\nДопрос назначен на 10:00.\r\nПорошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.\r\nТакже от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая.\r\nПорошенко до сих пор не подписал протокол допроса по делам Майдана.\r\nВ ноябре 2016 года ГПУ вызывала на допрос Порошенко по делу Евромайдана.