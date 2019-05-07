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07 мая 2019, вторник, 07:00 1613
Президент 2019-05-07T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ

Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Допрос назначен на 10:00.

Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая.

Порошенко до сих пор не подписал протокол допроса по делам Майдана.

В ноябре 2016 года ГПУ вызывала на допрос Порошенко по делу Евромайдана.

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