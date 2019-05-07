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07 травня 2019, вівторок, 09:28 12
Життя 2019-05-07T09:59:00+03:00
Українські Новини
Ніагарський водоспад засвітився синім в честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл

Ніагарський водоспад засвітився синім в честь народження сина принца Гаррі і Меган Маркл

На честь появи сина у принца Гаррі і Меган Маркл була включена підсвічування. Фото: cbc.ca
На честь появи сина у принца Гаррі і Меган Маркл була включена підсвічування. Фото: cbc.ca

Ніагарський водоспад у понеділок, 6 травня, в день народження дитини принца Гаррі і Меган Маркл протягом години світився синім кольором на честь поповнення королівської сім'ї. Про це повідомляє CBC.

На честь появи сина у принца Гаррі і Меган Маркл була включена підсвічування з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

В попередні роки водоспади світилися синіми і рожевими квітами в честь народження принца Джорджа в 2013 році, принцеси Шарлотти в 2015 році і принца Луї в 2018 році.

Освітлення водоспаду затверджується і координується Радою з висвітлення Ніагарського водоспаду, яка відповідає за офіційне висвітлення подій з 1925 року.

Як повідомляли Українські Новини, принц Гаррі розповів про пологи Маркл і про свого сина.

Раніше Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.

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