У квітні міжнародні резерви скоротилися через держборг

У квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Міжнародні резерви на 1 травня були на рівні 20,525 млрд доларів (в еквіваленті).

У квітні, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку, вони зменшилися на 0,5% внаслідок значних обсягів погашень по державному боргу.

Загалом динаміку резервів протягом місяця визначало в тому числі і виконання зобов'язань України за державним боргом.

На обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті минулого місяця було направлено 881,7 млн доларів (в еквіваленті).

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на 416,6 млн доларів і 2,6 млн євро.

Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 299,9 млн доларів.

Станом на 1 травня 2019 обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів.

У лютому міжнародні резерви скоротилися на 2,9% до 20,2 млрд доларів, у порівнянні з міжнародними резервами в січні.

За підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

Тим часом, Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів.