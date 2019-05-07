Бойовики поранили українського воїна на Донбасі і зазнали великих втрат вбитими

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти протягом доби 6 травня здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України.\r\nВнаслідок обстрілу один український боєць отримав поранення, повідомили в прес-службі штабу ООС.\r\n"6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – з застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів", – йдеться в повідомленні.\r\nЗокрема, окупанти двічі з 120 мм мінометів обстріляли село Троїцьке.\r\nКрім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник дев'ять раз обстріляв позиції ЗСУ:\r\n\r\n- чотири рази з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі Талаковки;\r\n- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Павлополя;\r\n- двічі з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі села Лебединське;\r\n- двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу Мар'їнки і Гранітного.\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі – двічі 120 мм мінометів й озброєння бойових машин піхоти – під Новозванівкою, 120 мм мінометів – біля селища Троїцьке.\r\nЗа даними української розвідки, 6 травня вогнем наших бійців були знищені п'ятеро бойовиків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.\r\nТим часом, під низкою обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових.\r\nПорошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.