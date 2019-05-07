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07 травня 2019, вівторок, 08:10 36
Силові структури 2019-05-07T10:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили українського воїна на Донбасі і зазнали великих втрат вбитими

Бойовики поранили українського воїна на Донбасі і зазнали великих втрат вбитими

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти протягом доби 6 травня здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України.

Внаслідок обстрілу один український боєць отримав поранення, повідомили в прес-службі штабу ООС.

"6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – з застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти двічі з 120 мм мінометів обстріляли село Троїцьке.

Крім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник дев'ять раз обстріляв позиції ЗСУ:

  • - чотири рази з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі Талаковки;
  • - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Павлополя;
  • - двічі з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі села Лебединське;
  • - двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу Мар'їнки і Гранітного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі – двічі 120 мм мінометів й озброєння бойових машин піхоти – під Новозванівкою, 120 мм мінометів – біля селища Троїцьке.

За даними української розвідки, 6 травня вогнем наших бійців були знищені п'ятеро бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, під низкою обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових.

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