Атошнику, що поранив журналіста з вогнепальної зброї, повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру колишньому учаснику антитерористичної операції Володимиру Регеші (позивний "Санта"), який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.\r\n"Прокуратура повідомила про підозру зловмисникові, який прострелили ногу журналісту", - сказано в ньому.\r\nІнцидент стався близько 22:00 в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві.\r\nПід час конфлікту екс-учасник АТО відкрив стрілянину з гвинтівки.\r\nОдна з куль влучила у стопу журналіста.\r\nРегешу затримано, йому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.\r\nПрокуратура просить суд заарештувати екс-учасника АТО.\r\nПрес-служба телеканалу "Новое время" заявляє, що конфлікт між Рунцом і Регешою стався через колишню дівчину останнього.\r\nНібито екс-учасник АТО винен був їй велику суму грошей, яку не хотів віддавати.\r\nРунець заступився за дівчину і отримав кулю в ногу.\r\nКуля. Фото: прокуратура\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей, поранений журналіст.\r\n4 травня напали на черкаського журналіста Вадима Комарова.