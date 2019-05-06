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06 травня 2019, понеділок, 22:59 19
Події 2019-05-07T00:15:02+03:00
Українські Новини
Атошнику, що поранив журналіста з вогнепальної зброї, повідомили про підозру

Атошнику, що поранив журналіста з вогнепальної зброї, повідомили про підозру

Вогнепальну зброю. Фото: прокуратура
Вогнепальну зброю. Фото: прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру колишньому учаснику антитерористичної операції Володимиру Регеші (позивний "Санта"), який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Прокуратура повідомила про підозру зловмисникові, який прострелили ногу журналісту", - сказано в ньому.

Інцидент стався близько 22:00 в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві.

Під час конфлікту екс-учасник АТО відкрив стрілянину з гвинтівки.

Одна з куль влучила у стопу журналіста.

Регешу затримано, йому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.

Прокуратура просить суд заарештувати екс-учасника АТО.

Прес-служба телеканалу "Новое время" заявляє, що конфлікт між Рунцом і Регешою стався через колишню дівчину останнього.

Нібито екс-учасник АТО винен був їй велику суму грошей, яку не хотів віддавати.

Рунець заступився за дівчину і отримав кулю в ногу.

Куля. Фото: прокуратураКуля. Фото: прокуратура

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей, поранений журналіст.

4 травня напали на черкаського журналіста Вадима Комарова.

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