Фото дня: королівський дитячий бюлетень помістили на церемоніальний мольберт

У понеділок, 6 травня 2019 року, в день народження дитини принца Гаррі і Меган Маркл королівська сім'я випустила офіційне оголошення про цю подію на церемоніальному мольберті, встановленому в Букінгемському палаці.

Про це повідомив Town&Country.

В бюлетені містяться конкретні відомості про народження королівської дитини, і це давня традиція королівської сім'ї. Мольберт буде виставлений за межами Букінгемського палацу трохи більше 24 часов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Me, Myself and My Mini Me (@memyselfandmyminime) 6 Тра 2019 р. о 11:54 PDT

В бюлетені малюка вказано: "Королева і королівська сім'я в захваті від звістки про те, що її королівська високість герцогиня Сассекська благополучно народила сина у 05:26 ранку", - йдеться в заяві. "Її Королівська Високість та її дитина почувають себе добре".

Внизу під повідомленням також вказана дата.

До мольберта запросили всіх бажаючих. Прибули також принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

При цьому зауважується, що їх три бюлетеня трохи відрізнялися від сьогоднішньої версії – у них були вказані особливості народження дитини без будь-яких згадок про королеву і королівську сім'ю. Також там були підписи лікарів, які допомагали з пологами, включаючи доктора Гая Торпа-Бистона, який з'являється у всіх трьох оголошеннях, і доктора Алана Фартинга, з чиєю допомогою відбулося народження Шарлотти і Луї.

Як повідомляли Українські Новини, принц Гаррі розповів про пологи Маркл і про свого сина.

Раніше Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.