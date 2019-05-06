Фото дня: королівський дитячий бюлетень помістили на церемоніальний мольберт

У понеділок, 6 травня 2019 року, в день народження дитини принца Гаррі і Меган Маркл королівська сім'я випустила офіційне оголошення про цю подію на церемоніальному мольберті, встановленому в Букінгемському палаці.\r\nПро це повідомив Town&Country.\r\nВ бюлетені містяться конкретні відомості про народження королівської дитини, і це давня традиція королівської сім'ї. Мольберт буде виставлений за межами Букінгемського палацу трохи більше 24 часов.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений Me, Myself and My Mini Me (@memyselfandmyminime) 6 Тра 2019 р. о 11:54 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nAnd there we have it! A bit of history to announce the new arrival. Congratulations Meghan and Harry... 🇬🇧🇺🇸 #buckinghampalace #royalbaby #babysussex #royalfamily #royalhistory #london\r\nДопис, поширений Paul Pixton (@ppixton) 6 Тра 2019 р. о 11:54 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ бюлетені малюка вказано: "Королева і королівська сім'я в захваті від звістки про те, що її королівська високість герцогиня Сассекська благополучно народила сина у 05:26 ранку", - йдеться в заяві. "Її Королівська Високість та її дитина почувають себе добре".\r\nВнизу під повідомленням також вказана дата.\r\nДо мольберта запросили всіх бажаючих. Прибули також принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.\r\nПри цьому зауважується, що їх три бюлетеня трохи відрізнялися від сьогоднішньої версії – у них були вказані особливості народження дитини без будь-яких згадок про королеву і королівську сім'ю. Також там були підписи лікарів, які допомагали з пологами, включаючи доктора Гая Торпа-Бистона, який з'являється у всіх трьох оголошеннях, і доктора Алана Фартинга, з чиєю допомогою відбулося народження Шарлотти і Луї.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, принц Гаррі розповів про пологи Маркл і про свого сина.\r\nРаніше Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.