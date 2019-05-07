Кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена: як розпізнати фальшивку

Гривня зміцнюється і багато українців вирішили запастися валютою. Але кожна п'ята доларова купюра в Україні є фальшивкою. Про це свідчить статистика асоціації банківських установ. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти, повідомляє "Сьогодні".

Так, Катерина Філатова купила п'ять купюр по 20 доларів у вуличному обміннику. І тільки вдома, коли порівняла банкноти, зрозуміла, що одна двадцятка липова.

"Всі купюри були щільні, а одна – тонка. Вирішила звернутися до знайомої в банк, щоб перевірити. Виявилася що, двадцятка підроблена. Загалом, 500 гривень коту під хвіст", – розповідає Катерина.

Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. Там чи не половина банкнот фальшиві.

"Підроблений долар – гладкий, а справжній – шорсткий. На справжній фарба наноситься рельєфно, ви це відразу відчуєте руками", – говорить банківський експерт Тетяна Пономарьова.

Фахівці нагадують, як ще відрізнити справжні долари від підроблених. Радять звертати увагу на так звану "мікропечатку", крім того на справжніх доларах всередині завдано номінал.

"Найголовніше – звертати увагу на водяні знаки. Якщо вони є, то долар долар справжній. Технологію з водяними знаками поки не навчилися підробляти", – зазначає Пономарьова.

Також не слід купувати валюту за підозріло низьким курсом. Найбезпечніший варіант – піти за доларами в банківську установу. Крім того, не слід забувати на касі чек про обмінну операцію.

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