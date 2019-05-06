Ціни на дизпаливо і бензин стабілізувалися, - "Консалтингова група А-95"

"Консалтингова група А-95" констатує стабілізацію цін на бензин і дизельне паливо в травні.\r\nПро це Українським Новинам повідомив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.\r\n"На бензини ціна залишиться колишньою, на дизпаливо не виключаю, що можна очікувати зниження ціни десь на 1 гривню", - сказав він.\r\nТакож Куюн повідомив, що в дрібному опті за останні 2 тижні ціна на дизпаливо знизилася майже на 3 гривні\/літр до 24 гривень\/літр.\r\n"Ринок все-таки зрозумів, що, по-перше, запаси є, по-друге, потроху почалися поставки з Білорусі, і я бачу, що цей ажіотаж вдалося швидко погасити, відповідно ціни почали стабілізуватися", - підсумував Куюн.\r\nКрім того він зазначив, що виробництво нафтопродуктів зараз іде за рахунок нафти, яку отримують за залізничним постачання, і зараз виробництво нафтопродуктів в 2-3 рази менше звичайної потужності переробки нафти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня на заправках ціни на бензин і дизпаливо підскочили.\r\nТим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.