Ціни на дизпаливо і бензин стабілізувалися, - "Консалтингова група А-95"

"Консалтингова група А-95" констатує стабілізацію цін на бензин і дизельне паливо в травні.

Про це Українським Новинам повідомив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"На бензини ціна залишиться колишньою, на дизпаливо не виключаю, що можна очікувати зниження ціни десь на 1 гривню", - сказав він.

Також Куюн повідомив, що в дрібному опті за останні 2 тижні ціна на дизпаливо знизилася майже на 3 гривні/літр до 24 гривень/літр.

"Ринок все-таки зрозумів, що, по-перше, запаси є, по-друге, потроху почалися поставки з Білорусі, і я бачу, що цей ажіотаж вдалося швидко погасити, відповідно ціни почали стабілізуватися", - підсумував Куюн.

Крім того він зазначив, що виробництво нафтопродуктів зараз іде за рахунок нафти, яку отримують за залізничним постачання, і зараз виробництво нафтопродуктів в 2-3 рази менше звичайної потужності переробки нафти.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня на заправках ціни на бензин і дизпаливо підскочили.

Тим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.