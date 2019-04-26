На заправках цены на бензин и дизтопливо подскочили

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 3,58-3,76% до 28,70-29,82 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 повысились на 3,76% с 27,66 до 28,70 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 повысились на 3,58% с 28,79 до 29,82 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 повысились на 2,57% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 повысились на 2,51% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 22-26 апреля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 26 апреля\r\nСредняя цена на 22 апреля\r\n26 апреля в % к 22 апреля\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n28,70\r\n27,66\r\n103,76\r\n\r\n\r\nА-95\r\n29,82\r\n28,79\r\n103,58\r\n\r\n\r\n\r\nВ понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на дизтопливо повысились на 3,86% с 28,26 до 29,35 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 1,49% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 22-26 апреля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 26 апреля\r\nСредняя цена на 22 апреля\r\n26 апреля в % к 22 апреля\r\n\r\n\r\nДТ\r\n29,35\r\n28,26\r\n103,86\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.\r\nТем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр