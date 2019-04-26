подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 17:10 44
Экономика 2019-04-26T17:18:14+03:00
Українські Новини
На заправках цены на бензин и дизтопливо подскочили

На заправках цены на бензин и дизтопливо подскочили

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 3,58-3,76% до 28,70-29,82 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 3,76% с 27,66 до 28,70 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 3,58% с 28,79 до 29,82 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 повысились на 2,57% с 27,98 гривен/литр, на А-95 повысились на 2,51% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 22-26 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля 26 апреля в % к 22 апреля
А-76/80
А-92 28,70 27,66 103,76
А-95 29,82 28,79 103,58

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на дизтопливо повысились на 3,86% с 28,26 до 29,35 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 1,49% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 22-26 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля 26 апреля в % к 22 апреля
ДТ 29,35 28,26 103,86

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

Тем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр

Больше новостей о: Бензин Дизтопливо Цены на бензин цены на дизтопливо

Архив
Новости
ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов 17:36 Документ
ЕС за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу 17:33
Фракция ОБ обвинила вице-спикера Сыроид в срыве выступления нардепа по трагедии 2 мая в Одессе 17:27
Из-за ложных минирований посольство США в Украине призывает своих граждан быть осторожнее 17:24
Театр на Подоле уже осенью готов обеспечить перевод спектаклей на украинский 17:20
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение 18:33
Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко
Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского 19:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok