На заправках цены на бензин и дизтопливо подскочили

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 3,58-3,76% до 28,70-29,82 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 3,76% с 27,66 до 28,70 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 3,58% с 28,79 до 29,82 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 повысились на 2,57% с 27,98 гривен/литр, на А-95 повысились на 2,51% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 22-26 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля 26 апреля в % к 22 апреля А-76/80 — — — А-92 28,70 27,66 103,76 А-95 29,82 28,79 103,58

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, розничные цены на дизтопливо повысились на 3,86% с 28,26 до 29,35 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 1,49% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 22-26 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля 26 апреля в % к 22 апреля ДТ 29,35 28,26 103,86

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

Тем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр