Можливе вербування дітей бойовиками розслідує Генпрокуратура

Генеральна прокуратура розслідує можливе вербування дітей бойовиками.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Управління з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях Генпрокуратури на підставі публікації "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", розміщеної 5 травня в інтернет-виданні "Українська правда", розпочало кримінальне провадження.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 258-1 (втягнення у вчинення терористичного акту), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації), ч. 2 ст. 258-4 (сприяння вчиненню терористичного акту), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Встановлено, що в порушення норм міжнародного права, а також законів і звичаїв війни представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" за фінансової та організаційної підтримки Росії через військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій, виховуючи їх у дусі ідеології сепаратизму і "русского мира".

Відповідно до ст.ст. 47, 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, держава - окупант не має права примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах.

Окупаційна держава може залучати до примусових робіт тільки осіб, які перебувають під захистом, яким виповнилося 18 років, і тільки до роботи, необхідної для забезпечення потреб окупаційної армії або для належного забезпечення населення окупованої країни комунальними послугами, продуктами харчування, житлом, одягом, транспортом і медичними послугами.

Осіб, що знаходяться під захистом, не можна примушувати виконувати будь-яку роботу, яка передбачала б їхню участь у військових операціях.

Крім того, бойовики не можуть вимагати від таких осіб застосовувати силу для забезпечення безпеки приміщень, де вони виконують доручену їм роботу.

Також підпунктом ХХVI пункту "в" статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачено, що набір або вербування дітей віком до 15 років до складу національних збройних сил або їхнього використання для активної участі в бойових діях, є військовим злочином.

Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених тяжких злочинів.

Зазначається, що отримані докази порушень Росією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляли Українськi Новини, в Чернівцях вербувальницю "ДНР" заочно засудили до 10 років в'язниці.

2 травня головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія активізувала зусилля по примусовому наданню російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік".

В СБУ заявили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, які працюють в Росії.