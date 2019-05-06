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06 травня 2019, понеділок, 18:16 23
Судова влада 2019-05-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором, - Шокін

Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором, - Шокін

Віктор Шокін
Віктор Шокін

Колишній генпрокурор Віктор Шокін заявив, що генпрокурор Юрій Луценко стояв на колінах перед Президентом Петром Порошенком, щоб отримати посаду.

Про це Шокін розповів в інтерв'ю "Стране".

"Думаю, що ще зрадить, це був тільки початок. Звичайно можу помилятися, але якщо людина за характером зрадник... Він же мене й підсидів! Я знаю, як він став гепрокурором і як стояв на колінах перед Порошенком в Японії (перед призначенням на посаду глави ГПУ Луценко як голова фракції БПП разом з Президентом брав участь у візиті в Японію - Прим. Ред.): "Поставте мене, я буду робити все, що завгодно". Я такого ніколи не обіцяв, у мене була тільки одна умова - кадри буду сам призначати. Ми про це домовилися, хоча до цього всі генпрокурори водили в АП претендентів на посади, починаючи від прокурорів областей - для "співбесіди". Така була моя тактика. Та й взагалі, я б не повернувся з пенсії, якби мене самого не попросили про це", - розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, Юрій Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.

Раніше відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Тим часом Володимир Зеленський має намір змінити Юрія Луценка на посаді генпрокурора на іншу людину.

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