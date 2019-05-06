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06 травня 2019, понеділок, 16:04 17
Судова влада 2019-05-06T16:15:52+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заборонити виїзд за кордон Насірову

Суд відмовився заборонити виїзд за кордон Насірову

Роман Насіров
Роман Насіров

Шевченківський районний суд Києва відмовився зобов'язати колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова здати паспорт для виїзду за кордон у Міграційну службу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

6 травня в суді САП заявила клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову та покладення на нього та інших обвинувачених обов'язків з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки, зокрема, обов'язки здати паспорти для виїзду за кордон.

Раніше ці обов'язки вже покладалися на обвинувачених, однак з 2 по 6 травня не діяли у зв'язку з неможливістю суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження терміну їх дії.

За результатами розгляду клопотання колегія суду прийняла рішення покласти на обвинувачених обов'язки з'являтися в суд за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання і роботи, утриматися від спілкування зі свідками з питань кримінального провадження.

У задоволенні клопотання про покладення інших обов'язків, зокрема, зобов'язання обвинувачених здати паспорти для виїзду за кордон колегія суддів відмовила.

Наступне судове засідання призначено на 17 травня.

Як повідомляли Українські Новини, суд продовжив конкурс на голів податкової та митної служб, відмовивши в позові Насірову.

Раніше Насіров просив суд зупинити процедуру арешту його коштів у Великобританії.

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