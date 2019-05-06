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06 травня 2019, понеділок, 13:30 71
Життя 2019-05-06T16:30:04+03:00
Українські Новини
Грози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає

Грози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

7 травня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +17...+19 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі істотний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +6...+12 градусів.

У Карпатах вночі істотний мокрий сніг та дощ, вдень помірний, місцями істотний мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

У Моршині вночі істотний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Трускавці вночі істотний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві вночі істотний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+20 градусів, у Житомирській області вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+22 градуси, у Вінницькій області +11...+16 градусів, у Дніпропетровській області +21...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси, у Запорізькій області +22...+27 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.У Ялті вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні майже всі регіони України накриють дощі і похолодання.

Тим часом синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

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